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В «Торо Россо» выпустили эксклюзивные кепки Квята к Гран-при России

В «Торо Россо» выпустили эксклюзивные кепки Квята к Гран-при России
Авто / Формула-1 0

Команда «Торо Россо» накануне Гран-при России выпустила специальные кепки для болельщиков Даниила Квята.

«Домашняя гордость, сочинский стиль! Продемонстрируйте свою поддержку Даниилу Квяту с помощью этой кепки, созданной в честь его домашней гонки. Она разработана в цветах российского флага (красный, белый и синий), на ней римскими цифрами изображён гоночный номер Даниила, размещена вышивка KVYAT и автограф пилота», — отмечается в описании онлайн-магазина на сайте «Торо Россо».

Фото доступно на станице команды в «Твиттере».

Гран-при России будет проходить в Сочи с 26 по 29 сентября.

Перед летним перерывом зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, набравший 250 очков. Второе место занимает его напарник Валттери Боттас (188), третье — пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (181).

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