Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Эвертон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

З. Браун: Норрис уже не допускает типичные ошибки новичков

З. Браун: Норрис уже не допускает типичные ошибки новичков
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун оценил работу пилотов команды Ландо Норриса и Карлоса Сайнса-младшего.

«Оба пилота показывают выдающиеся результаты. Сайнс — седьмой номер общего зачёта. При этом он является лидером команды. Карлос очень быстр и стабилен. Как и Норрис, он является классным командным игроком.

Что касается Норриса, то он быстрый гонщик, который очень быстро повзрослел. Он уже не допускает типичные ошибки, которые присущи новичкам. Не сомневаюсь, что он будет продолжать прогрессировать, однако уже сейчас меня очень впечатляет его зрелость и гоночный темп», — цитирует Брауна пресс-служба «Макларена».

В настоящее время Карлос Сайнс располагается на седьмой строчке личного зачёта чемпионата Формулы-1, Норрис занимает десятую позицию.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент