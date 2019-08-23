З. Браун: Норрис уже не допускает типичные ошибки новичков

Руководитель «Макларена» Зак Браун оценил работу пилотов команды Ландо Норриса и Карлоса Сайнса-младшего.



«Оба пилота показывают выдающиеся результаты. Сайнс — седьмой номер общего зачёта. При этом он является лидером команды. Карлос очень быстр и стабилен. Как и Норрис, он является классным командным игроком.



Что касается Норриса, то он быстрый гонщик, который очень быстро повзрослел. Он уже не допускает типичные ошибки, которые присущи новичкам. Не сомневаюсь, что он будет продолжать прогрессировать, однако уже сейчас меня очень впечатляет его зрелость и гоночный темп», — цитирует Брауна пресс-служба «Макларена».

В настоящее время Карлос Сайнс располагается на седьмой строчке личного зачёта чемпионата Формулы-1, Норрис занимает десятую позицию.