Квят рассказал, смог ли уснуть перед подиумом ГП Германии после рождения дочки

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят вспомнил завоевание третьего в карьере подиума. За день до гонки в Германии у него родилась дочь, которую назвали Пенелопой.



«Это были сумасшедшие 24 часа. И как раз в ночь перед гонкой родилась дочка, мы назвали её Пенелопа. Она сейчас растёт, расцветает, немного плачет иногда по ночам. Мы очень рады, это невероятное тоже событие.



Примерно в полночь я узнал новость о рождении дочки, но удалось поспать. Как профессиональный гонщик, умею настраиваться на гонку в любых условиях. Пришлось отключить все другие мысли и сосредоточиться на гонке. Хотя потом в тот же день я прилетел домой и сразу поехал в госпиталь, чтобы увидеть дочку», — заявил Квят в эфире шоу VK Live.