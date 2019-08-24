Потеря прижима при преследовании соперника в 2021 году сократится на 40–45%

Глава технической комиссии формульных гонок ФИА Николас Томбасис прокомментировал первые аэродинамические тесты нового концепта болида Формулы-1 сезона 2021 года.



«Фундаментально виртуальные расчёты оказались верны. После испытаний в аэродинамической трубе мы не получили серьёзных сюрпризов в данных. Потеря прижима при преследовании соперников составляет всего пять-десять процентов, в то время как сейчас она — 50 процентов. Разумеется, это зависит от многих вещей — конфигурации, в которой проходят тесты, и многого другого, но динамика положительная», — приводит слова Николаса Томбасиса официальный сайт Формулы-1.

Новый болид прошёл первые испытания в аэродинамической трубе «Заубера» в июле 2019 года перед Гран-при Германии. Тестирование проходило в обстановке строжайшей секретности.