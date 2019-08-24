Квят рассказал, даёт ли ему советы Нельсон Пике-старший

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопрос, помогает ли ему советами отец его девушки, Келли, – трёхкратный чемпион мира бразилец Нельсон Пике. По словам россиянина, они не слишком много общаются на тему автомобильных гонок.



«Думаю, у нас слишком разные эры. Конечно, он может дать совет, но предпочитает не навязывать своё мнение. Если у меня есть какие-то вопросы, я мог бы их задать. С ним всегда интересно разговаривать, но каких-то прямых советов никогда не поступало», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

В сезоне 2019 года российскому гонщику удалось принести своей команде первый подиум за последние 11 лет — это случилось на Гран-при Германии.

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