Р. Шумахер: подиум Квята на Гран-при Германии показал силу «Торо Россо»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался об итогах Гран-при Германии, положительно отозвавшись о форме «Ред Булл», а также призвал обратить внимание на прогресс «Торо Россо», оказавшегося на подиуме усилиями россиянина Даниила Квята.



«Результаты Гран-при Германии продемонстрировали, насколько сильным стал «Ред Булл». Но они также показали, что и младшая команда — «Торо Россо» — сильна и способна блестнуть, о чём говорит третье место Даниила Квята.



«Обе команды сделали шаг вперёд. Вероятно, им это удалось, потому они смогли понять причину проблем с аэродинамикой. Кроме того, партнёр по двигателям «Хонда» проделала большую работу. Обе команды теперь выигрывают от этого», — приводит слова Шумахера GPFans.



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