Мальдонадо не будет выступать в WEC в следующем сезоне
Бывший пилот Формулы-1 Пастор Мальдонадо, в минувшем сезоне выступавший за американскую команду DragonSpeed Racing в гонках на выносливость, не будет выступать в WEC. Об этом сообщает F1News.
Предполагалось, что новый сезон 34-летний венесуэлец начнёт в команде Jota Sport, выступающей в категории LMP2. Его напарниками должны были стать Роберто Гонзалес и Энтони Дэвидсон. Однако Мальдонадо не сумел выполнить прописанные в его контракте коммерческие обязательства.
Теперь его место займёт пилот из Португалии Антонио Феликс да Кошта, который ранее представлял BMW в гонках Формулы-Е. Однако его участие в соревнованиях пока также под вопросом.
Новый сезон WEC стартует 1 сентября. Он откроется гонкой «4 часа Сильверстоуна» в Великобритании.
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