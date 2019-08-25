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Мальдонадо не будет выступать в WEC в следующем сезоне

Мальдонадо не будет выступать в WEC в следующем сезоне
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Бывший пилот Формулы-1 Пастор Мальдонадо, в минувшем сезоне выступавший за американскую команду DragonSpeed Racing в гонках на выносливость, не будет выступать в WEC. Об этом сообщает F1News.

Предполагалось, что новый сезон 34-летний венесуэлец начнёт в команде Jota Sport, выступающей в категории LMP2. Его напарниками должны были стать Роберто Гонзалес и Энтони Дэвидсон. Однако Мальдонадо не сумел выполнить прописанные в его контракте коммерческие обязательства.

Теперь его место займёт пилот из Португалии Антонио Феликс да Кошта, который ранее представлял BMW в гонках Формулы-Е. Однако его участие в соревнованиях пока также под вопросом.

Новый сезон WEC стартует 1 сентября. Он откроется гонкой «4 часа Сильверстоуна» в Великобритании.

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