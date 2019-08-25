Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Эрикссон не уверен, что останется в команде на следующий сезон IndyCar

Эрикссон не уверен, что останется в команде на следующий сезон IndyCar
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, ныне выступающий за Schmidt Peterson Motorsports, заявил, что пока не знает о своём будущем в команде, которую ждут значительные трансформации после прихода «Макларена» в IndyCar в следующем году.

«Буду ли частью изменённой команды? Честно говоря, не знаю. Думаю, эти финальные гонки очень важны для меня. Насколько знаю, команда не приняла каких-либо решений относительно состава гонщиков.

Это всё, что знаю. Но мои цель и желание — остаться в IndyCar в следующем году. На 100 процентов. Мне нравится эта серия. Я люблю гонки и хочу остаться здесь надолго. Это моя цель. Сейчас мне очень важно показать то, на что я способен на трассе», — приводит слова Эрикссона Motorsport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент