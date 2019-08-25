Эрикссон не уверен, что останется в команде на следующий сезон IndyCar
Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, ныне выступающий за Schmidt Peterson Motorsports, заявил, что пока не знает о своём будущем в команде, которую ждут значительные трансформации после прихода «Макларена» в IndyCar в следующем году.
«Буду ли частью изменённой команды? Честно говоря, не знаю. Думаю, эти финальные гонки очень важны для меня. Насколько знаю, команда не приняла каких-либо решений относительно состава гонщиков.
Это всё, что знаю. Но мои цель и желание — остаться в IndyCar в следующем году. На 100 процентов. Мне нравится эта серия. Я люблю гонки и хочу остаться здесь надолго. Это моя цель. Сейчас мне очень важно показать то, на что я способен на трассе», — приводит слова Эрикссона Motorsport.
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