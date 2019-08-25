Сайнс: важно было не нервничать после неудачного начала сезона
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от первой половины сезона в Формуле-1.
«Учитывая то, как неудачно мы начали нынешний сезон, здорово, что я иду седьмым в чемпионате. Важно было сохранить спокойствие после первых гонок сезона и не нервничать. В итоге результаты пришли. Говоря по правде, это не было вызвано адаптацией в новой команде, после перехода в «Рено» мне потребовалось больше времени на адаптацию, чем здесь. На практиках на этапе в Австралии у меня уже была скорость, а в Бахрейне в субботу я боролся с Ферстаппеном. Но уже начиная с этапа в Азербайджане у меня не было поводов для жалоб», — приводит слова Сайнса GPToday.
Следующий этап чемпионата Формулы-1 состоится в Бельгии с 30 августа по 1 сентября.
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