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Ферстаппен: не смогу гордиться званием вице-чемпиона, меня волнует только победа

Ферстаппен: не смогу гордиться званием вице-чемпиона, меня волнует только победа
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что в конечном итоге его волнует только чемпионский титул и он не будет удовлетворён, если станет вице-чемпионом мира.

«Для меня главное — первое место. Через 20 лет, вспоминая о своей карьере, я не смогу гордиться тем, что стал вице-чемпионом мира. Мне всё равно. Есть только первое место. Может быть, другие люди думают иначе, но для меня важна только победа.

В этом сезоне я выиграл дважды. Это лучше, чем мы ожидали. Мы продолжаем прогрессировать, но нам нужно продолжать улучшения. У нас хорошие перспективы на следующий сезон, но соперники тоже не сидят на месте. Нам нужно много работать, чтобы сократить отставание», — приводит слова Макса Ферстаппена De Telegraaf.

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