В «Макларене» не против увеличения календаря Формулы-1 до 22 гонок

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что он не против увеличения календаря сезона до 22 гонок. При этом Зайдль отметил, что его предложением было чередовать этапы из года в год, чтобы увеличить географию Формулы-1, но сохранить количество этапов.
«Некоторые детали ещё на стадии обсуждения, но, в принципе, мы поддерживаем увеличение числа этапов в 2020 году, хотя стоит понимать, что нам нужно быть осторожнее с дополнительной нагрузкой на сотрудников. Я поддерживал идею сохранения количества гонок с чередованием этапов, чтобы новые трассы получали свою возможность принять этап Формулы-1.», — приводит слова Андреаса Зайдля GPBlog.
Напомним, что со следующего сезона календарь сезона может быть увеличен до 22 гонок после добавления этапов во Вьетнаме и Нидерландах.
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