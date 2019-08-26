В «Хонде» признались, что им тяжело настраивать болид Квята

Главный инженер «Хонды» при «Торо Россо» Масамицу Мотохаси подчеркнул, что наиболее сложной является настройка болида Даниила Квята из всех четырёх пилотов «Ред Булл».



«Стиль вождения очень важен. Даниил гораздо раньше ускоряется, что делает правильную настройку его болида очень сложной. В принципе, у нас четыре разных пилота, так что вопрос настройки очень сложный и гибкий. Я думаю, что для нас очень важно быть готовыми к этому.



Мы многому научились по ходу Гран-при Германии. Мы начали улучшаться непосредственно перед этапом в Венгрии, у нас есть ещё что решить с точки зрения шасси и силовой установки, но в целом всё отлично. Мы всё ещё ожидаем хороших обновлений», — приводит слова Масамицу Мотахаси GPToday.