Окон прокомментировал изменение профиля в «Инстаграме»

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон посмеялся над реакцией пользователей на смену информации в профиле в своём «инстаграме». Ранее многие издания отметили, что французский гонщик изменил описание с «тест-пилота Мерседеса» на «гонщика Формулы-1». В связи с этим появились слухи о подписании контракта между Оконом и одной из команд.

«Ребята, я не менял информацию с начала 2019 года. Даже не представляю, кто раскрутил эту информацию», — написал Окон в своём «инстаграме».

Французский пилот в новом сезоне может выступить за «Рено» или «Мерседес». «Рено» по информации ряда источников хочет заменить Нико Хюлькенберга французским гонщиком. В то же время руководство «Мерседеса» выбирает между Валттери Боттасом и Оконом.