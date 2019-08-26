Окон прокомментировал изменение профиля в «Инстаграме»
Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон посмеялся над реакцией пользователей на смену информации в профиле в своём «инстаграме». Ранее многие издания отметили, что французский гонщик изменил описание с «тест-пилота Мерседеса» на «гонщика Формулы-1». В связи с этим появились слухи о подписании контракта между Оконом и одной из команд.
«Ребята, я не менял информацию с начала 2019 года. Даже не представляю, кто раскрутил эту информацию», — написал Окон в своём «инстаграме».
Французский пилот в новом сезоне может выступить за «Рено» или «Мерседес». «Рено» по информации ряда источников хочет заменить Нико Хюлькенберга французским гонщиком. В то же время руководство «Мерседеса» выбирает между Валттери Боттасом и Оконом.
Окон в «Инстаграме» намекнул на возвращение в Формулу-1
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