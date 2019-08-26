Бинотто признал, что не понимает причин проблем с надёжностью «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что проблемы с надёжностью «Скудерии» в нынешнем сезоне как-то связаны с его переходом на должность руководителя с позиции технического директора.
«Я не думаю, что здесь есть какая-то связь, хотя пока у меня нет ответа на вопрос о причинах проблем, если честно. Правда, что в нынешнем сезоне мы столкнулись со многими проблемами, которые не должны были возникать.
Не думаю, что что-то изменилось по сравнению с прошлым или позапрошлым годом. В то же время правда, что и в прошлые годы «Феррари» не могла считаться образцом надёжности. Над этим мы хотим активно работать.
Иногда это — вопрос приоритетов. Приоритет на разработке, на надёжности. Всё зависит от места в таблице чемпионата», — цитирует Бинотто Autosport.
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