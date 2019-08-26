Ферстаппен — о работе с «Хондой»: никогда не приходилось бить кулаком по столу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о сотрудничестве австрийской команды с «Хондой», которая поставляет двигатели. В текущем сезоне голландец выиграл два этапа Формулы-1. Эти победы стали первыми для «Хонды» после возвращения в «Королевские гонки».
«Мне никогда не приходилось бить кулаком по столу. «Хонда», как и мы, всё время хочет достичь большего. Это совершенно другая психология в сравнении с той, к которой мы привыкли.
Забавно то, что у нас там целое смешение культур. Парень, который курирует наш проект, американец. Также там работают англичане. Конечно, культура совсем другая, но со временем привыкаешь. Главное, что у нас одинаковая цель — побеждать. В такой ситуации начинаешь быстро говорить на одном языке», — цитирует Ферстаппена De Telegraaf.
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