Албон впервые предстал в униформе «Ред Булл»

Новичок «Ред Булл» Александер Албон впервые предстал в униформе своей новой команды. Британец тайского происхождения дебютирует в австрийской команде во время Гран-при Бельгии. В «Ред Булл» он заменил Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Торо Россо».
«Солнце улыбается. Александер Албон готовится к Гран-при Бельгии. #ДаёмТебеКрылья», — подписала фото пресс-служба «Ред Булл» в «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» австрийской команды.
Гасли был переведён в «Торо Россо» после неудачного старта. Французский пилот так и не сумел выдержать конкуренцию со стороны Макса Ферстаппена. Албон является дебютантом Формулы-1.
«Ред Булл» на 44 очка отстаёт от «Феррари» в Кубке конструкторов. Ранее руководство австрийской команды неоднократно подчёркивало, что «Ред Булл» не хватает очков второго пилота, чтобы бороться со «Скудерией».
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