Албон и Гасли прошли подгонку сидений в «Ред Булл» и «Торо Россо»

Гонщики Формулы-1 Александер Албон и Пьер Гасли сегодня, 26 августа, посетили базы своих новых команд — «Ред Булл» и «Торо Россо» соответственно. Во время посещения Милтон-Кейнса и Фаэнцы Албон и Гасли прошли подгонку сидений в новых для себя автомобилях — RB15 и STR14.



Напомним, во время летней паузы в Формуле-1 руководство «Ред Булл» решило вернуть Гасли в «Торо Россо» на фоне слабых результатов в первых 12 Гран-при. Место Пьера в главной команде «быков» занял таиландский новичок Формулы-1. Гасли и Албон только сегодня получили возможность поработать на базах своих новых команд, так как они были закрыты на две недели в рамках летней паузы в Ф-1.

Албон также поучаствовал в фотосессии, для которой впервые облачился в гоночный комбинезон «Ред Булл».