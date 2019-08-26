Лехто: Хэмилтон хочет видеть напарником Боттаса

Бывший гонщик Формулы-1 Юркиярви Лехто прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта Валттери Боттаса с «Мерседесом».



«До того, как о продлении контракта объявят официально, в это не стоит до конца верить, но я надеюсь, что это правда. Он проделал хорошую работу и действительно смог бросить вызов Хэмилтону. У него было несколько неудачных гонок перед летним перерывом, но, думаю, что решение принималось раньше. Команда смотрит, какое сочетание пилотов будет лучше для них. Конечно, Хэмилтон хочет видеть в напарниках Боттаса и это тот фактор, который явно учитывается при решении о контракте», — приводит слова Юркиярви Лехто Iltalehti.

Ранее в прессе появилась информация о том, что о контракте будет объявлено в ближайшие дни.