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Расселл: цифры не показывают всей картины

Расселл: цифры не показывают всей картины
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что был удивлён, когда стал пилотом программы «Мерседес», не имея высоких результатов в Формуле-3.

«Тот факт, что «Мерседес» дал мне возможность заключить контракт, когда я был третьим в свой второй год выступлений в Формуле-3, говорит о многом. Было забавно видеть, как неправильно складывался этот чемпионат в некотором роде. Если они поверили, что я могу стать пилотом Формулы-1, выиграв только две гонки в Формуле-3 и занимая третье место, то это говорит о том, что цифры не показывают всей картины», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport.

В нынешнем сезоне в составе «Уильямса» Расселл занимает последнюю строчку в личном зачёте, не набрав ни одного очка.

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