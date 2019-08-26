Расселл: цифры не показывают всей картины

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что был удивлён, когда стал пилотом программы «Мерседес», не имея высоких результатов в Формуле-3.



«Тот факт, что «Мерседес» дал мне возможность заключить контракт, когда я был третьим в свой второй год выступлений в Формуле-3, говорит о многом. Было забавно видеть, как неправильно складывался этот чемпионат в некотором роде. Если они поверили, что я могу стать пилотом Формулы-1, выиграв только две гонки в Формуле-3 и занимая третье место, то это говорит о том, что цифры не показывают всей картины», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport.



В нынешнем сезоне в составе «Уильямса» Расселл занимает последнюю строчку в личном зачёте, не набрав ни одного очка.