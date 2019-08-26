Расселл: цифры не показывают всей картины
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что был удивлён, когда стал пилотом программы «Мерседес», не имея высоких результатов в Формуле-3.
«Тот факт, что «Мерседес» дал мне возможность заключить контракт, когда я был третьим в свой второй год выступлений в Формуле-3, говорит о многом. Было забавно видеть, как неправильно складывался этот чемпионат в некотором роде. Если они поверили, что я могу стать пилотом Формулы-1, выиграв только две гонки в Формуле-3 и занимая третье место, то это говорит о том, что цифры не показывают всей картины», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport.
В нынешнем сезоне в составе «Уильямса» Расселл занимает последнюю строчку в личном зачёте, не набрав ни одного очка.
- 26 августа 2019
-
19:40
-
18:53
-
17:31
-
16:55
-
16:22
-
15:31
-
15:22
-
14:19
-
13:20
-
12:16
-
11:30
-
10:25
-
09:12
-
00:36
- 25 августа 2019
-
23:42
-
22:56
-
21:59
-
20:51
-
19:38
-
18:58
-
17:37
-
16:35
-
16:15
-
14:41
-
14:24
-
12:46
-
11:31
-
11:06
-
10:30
-
09:19
-
00:28
- 24 августа 2019
-
21:51
-
20:05
-
18:36
-
17:58
Партнерский контент