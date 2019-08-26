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Бергер: Феттелю не хватает поддержки команды

Бергер: Феттелю не хватает поддержки команды
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер прокомментировал ситуацию вокруг пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

«Себастьяну Феттелю нелегко справиться с этой ситуацией. У него заканчивается время. Сейчас Себастьяну не хватает поддержки команды. Феттель отличается от Шумахера, который был с коллективом намного строже и мог взять руководство на себя. Что касается Себастьяна, то он трудолюбив и умён, но руководить не в его природе. Сейчас обязанность руководства команды — заставить коллектив работать», — приводит слова Герхарда Бергера GPFans.

Ранее в прессе появлялись слухи о возможном уходе Феттеля из «Феррари» и его возвращении в «Ред Булл».

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