В Остине ведут переговоры о продлении контракта с Формулой-1
Промоутер Гран-при США и руководитель COTA Боб Эпстайн подтвердил, что они ведут переговоры с руководством Формулы-1 о продлении контракта, который действует до 2021 года.
«Думаю, для обеих сторон будет лучше, если контракт не будет долгосрочным. Не хочется брать на себя такие обязательства, поскольку в будущем что-то может не устроить ту или иную сторону. Кроме того, никогда не знаешь, что будет происходить с конкретной гонкой или чемпионатом в следующие годы. Но мне кажется, что гонка Формулы-1 будет проводиться в Остине до тех пор, пока трасса будет существовать. Такое преимущество есть у стационарных автодромов», — приводит слова Бобби Эпстайна ESPN.
Гран-при США проводится в Остине с 2012 года.
- 26 августа 2019
-
20:39
-
19:40
-
18:53
-
17:31
-
16:55
-
16:22
-
15:31
-
15:22
-
14:19
-
13:20
-
12:16
-
11:30
-
10:25
-
09:12
-
00:36
- 25 августа 2019
-
23:42
-
22:56
-
21:59
-
20:51
-
19:38
-
18:58
-
17:37
-
16:35
-
16:15
-
14:41
-
14:24
-
12:46
-
11:31
-
11:06
-
10:30
-
09:19
-
00:28
- 24 августа 2019
-
21:51
-
20:05
-
18:36
Партнерский контент