В Остине ведут переговоры о продлении контракта с Формулой-1

Промоутер Гран-при США и руководитель COTA Боб Эпстайн подтвердил, что они ведут переговоры с руководством Формулы-1 о продлении контракта, который действует до 2021 года.



«Думаю, для обеих сторон будет лучше, если контракт не будет долгосрочным. Не хочется брать на себя такие обязательства, поскольку в будущем что-то может не устроить ту или иную сторону. Кроме того, никогда не знаешь, что будет происходить с конкретной гонкой или чемпионатом в следующие годы. Но мне кажется, что гонка Формулы-1 будет проводиться в Остине до тех пор, пока трасса будет существовать. Такое преимущество есть у стационарных автодромов», — приводит слова Бобби Эпстайна ESPN.



Гран-при США проводится в Остине с 2012 года.