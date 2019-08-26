Источник: Окон подписал контракт с «Рено» и заменит Хюлькенберга в 2020 году

Французский гонщик Эстебан Окон заключил контракт с «Рено» на сезон 2020 года, сообщает Auto Hebdo. Окон должен заменить в составе команды Нико Хюлькенберга и станет новым напарником Даниэля Риккардо.
Ранее в прессе появлялись противоречивые сообщения относительно переговоров Окона с «Рено». По версии AutoBild, гонщик и команда уже согласовали двухлетний контракт. В то же время RMC Sport утверждала, что пока Эстебан и заводская команда просто ведут переговоры и «Рено» не хочет форсировать события.
Окон, по информации прессы, совсем недавно отредактировал свой профиль в «Инстаграме», сменив описание с «тест-пилот «Мерседеса» на «гонщик Формулы-1», однако вскоре Эстебан опроверг эту информацию, отметив, что не менял профиль с начала 2019 года.
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