Вольф: «Мерседесу» будет сложно в Бельгии и Италии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что на предстоящих этапах в Бельгии и Италии у них могут быть проблемы в связи с типом трасс, который не подходит болидам немецкой команды.



«После перерыва мы переходим в режим «Спа» и «Монцы», которые представляют собой совершенно другой тип трасс. Они очень требовательны к силовым установкам, а значит, лучше подойдут команде «Феррари». Нам будет трудно в Бельгии и Италии. Поэтому сегодня мы ещё наслаждаемся последними моментами отпуска, а с завтрашнего дня начинаем разбираться в наших проблемах, чтобы быть конкурентоспособными в Бельгии», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

Гран-при Бельгии пройдёт с 30 сентября по 1 октября, эта гонка станет первой после четырёхнедельного перерыва.