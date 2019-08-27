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В Германии ожидают огромный рост аудитории с приходом Шумахера в Формулу-1

В Германии ожидают огромный рост аудитории с приходом Шумахера в Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Бывший медиа-советник Нико Росберга Георг Нольте уверен, что с приходом Мика Шумахера в Формулу-1 рейтинги серии в стране серьёзно вырастут.

«Над приходом Шумахера в Формулу-1 работают не покладая рук. Если люди думают в первую очередь о бизнесе, то это точно произойдёт. Главное для Мика — держать голову прямо, а так и будет, поскольку он очень силён. У него уже больше внимания прессы в Формуле-2, чем у некоторых пилотов Формулы-1.

Если Мик будет выступать в Формуле-1, то серию будут смотреть от шести до восьми миллионов человек. Последнюю гонку в Венгрии посмотрели 4 миллиона. Если же Мику удастся победить, то рейтинги Формулы-1 в Германии достигнут прошлых показателей в десять миллионов зрителей», — приводит слова Нольте Motorsport-Total.

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