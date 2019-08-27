Сайнс надеется, что у «Макларена» появится чемпионский болид
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший посетовал на нехватку болидов в Формуле-1, способных вести борьбу за чемпионство. Испанец признался, что ситуация расстраивает его: пилоты не могут бороться с топ-командами. С начала 2014 года в Формуле-1 доминируют «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл».
«Я надеюсь, что «Макларен» сможет подготовить такую машину, которая позволит мне и Ландо Норрису вести борьбу за самые высокие места, как Макс Ферстаппен и Шарль Леклер», — цитирует Сайнса Autosport.
В текущем сезоне Сайнс занимает седьмое место в зачёте пилотов, набрав 58 очков. «Макларен» в Кубке конструкторов располагается на четвёртой строчке (82).
Сайнс: важно было не нервничать после неудачного начала сезона
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