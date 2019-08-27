«Хаас» откажется от разных деталей болидов в Бельгии
«Хаас» больше не будет использовать стратегию с двумя различными деталями болидов. В Бельгии команда впервые с Гран-при Австрии будет использовать одинаковые детали машин.
На протяжении трёх гонок на болидах Кевина Магнуссена и Ромена Грожана были различные детали. Это решение было принято для сбора подробной информации.
«В Спа мы используем улучшенный болид, который применялся в Хоккехайме. Мы получили важную информацию и пытались улучшить машину, поменяв некоторые компоненты. Теперь обе машины будут использовать одинаковые компоненты», — цитирует руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера Autosport.
Для «Хааса» нынешний сезон складывается неудачно. Американская команда занимает лишь девятое место в Кубке конструкторов.
«Хаас» может покинуть Формулу-1 после изменения регламента в 2021 году
- 27 августа 2019
-
12:28
-
11:33
-
10:41
-
09:35
-
00:05
- 26 августа 2019
-
22:57
-
22:06
-
20:39
-
19:40
-
18:53
-
17:31
-
16:55
-
16:22
-
15:31
-
15:22
-
14:19
-
13:20
-
12:16
-
11:30
-
10:25
-
09:12
-
00:36
- 25 августа 2019
-
23:42
-
22:56
-
21:59
-
20:51
-
19:38
-
18:58
-
17:37
-
16:35
-
16:15
-
14:41
-
14:24
-
12:46
-
11:31
Партнерский контент