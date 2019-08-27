«Хаас» откажется от разных деталей болидов в Бельгии

«Хаас» больше не будет использовать стратегию с двумя различными деталями болидов. В Бельгии команда впервые с Гран-при Австрии будет использовать одинаковые детали машин.

На протяжении трёх гонок на болидах Кевина Магнуссена и Ромена Грожана были различные детали. Это решение было принято для сбора подробной информации.

«В Спа мы используем улучшенный болид, который применялся в Хоккехайме. Мы получили важную информацию и пытались улучшить машину, поменяв некоторые компоненты. Теперь обе машины будут использовать одинаковые компоненты», — цитирует руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера Autosport.

Для «Хааса» нынешний сезон складывается неудачно. Американская команда занимает лишь девятое место в Кубке конструкторов.