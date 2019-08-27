В «Хонде» признали отставание от топ-поставщиков двигателей в Формуле-1
Руководитель автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе признал, что результаты сотрудничества с «Ред Булл» в нынешнем сезоне превзошли ожидания. В то же время Танабе отметил, что пока ещё команда отстаёт от «Феррари» и «Мерседеса».
«Когда мы начали вести работу на тестах в Барселоне и во время первых гонок сезона я увидел большое отставание от топ-команд.
Но мы продолжали упорно работать, чтобы сократить это отставание. Пока расстояние между нами остаётся. Мы одержали две победы с Максом Ферстаппеном, у «Торо Россо» был подиум, это хорошие результаты.
Пока что всё складывается лучше, чем я рассчитывал. Но наша цель превосходит текущие результаты, хотя я и знаю, что добиться этого будет непросто», — цитирует Танабе Motorsport.
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