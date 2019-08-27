Хюлькенберг отреагировал на изображение Окона в комбинезоне «Рено»
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг отреагировал на обложку нового номера французского журнала Auto Hebdo, на которой размещён коллаж с Эстебаном Оконом, облачённым в гоночный комбинезон французской команды. Журнал, как и ряд других источников, утверждает, что в 2020 году Окон заменит в составе «Рено» как раз Хюлькенберга и станет новым напарником Даниэля Риккардо.
«Наконец-то впереди более захватывающий четверг», — написал Хюлькенберг в «сториз» своего инстаграм-аккаунта, намекая, что в день общения с прессой на Гран-при Бельгии ему наверняка зададут много вопросов насчёт контракта и будущего в Формуле-1.
Считается, что сам Хюлькенберг в случае ухода из «Рено» имеет шансы заключить контракт с «Хаасом», заменив там Ромена Грожана.
Окон прокомментировал изменение профиля в «Инстаграме»
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