«Пирелли» обнародовала выбор шин на Гран-при Италии
Шинный монополист Формулы-1 компания «Пирелли» опубликовала выбор шин пилотами команд на Гран-при Италии, который состоится с 6 по 8 сентября.
В Монце гонщики будут использовать шины составов C2, C3 и C4 (хард, медиум и софт).
По два харда в Италии будут использовать Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари»), Даниэль Риккардо («Рено»), Жан Грожан («Хаас»), Карлос Сайнс-младший («Макларен»), Ландо Норрис («Макларен»), Кими Райкконен («Альфа Ромео»), Даниил Квят («Торо Россо») и Роберт Кубица («Уильямс»).
Больше всего софта, по 10 штук, выбрали Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Серхио Перес и Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).
Российский пилот Даниил Квят использует в Италии 2 медиума и 9 софтов.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Пирелли»
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