Хэмилтон принял вызов звезды MotoGP Маркеса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принял вызов звезды MotoGP Марка Маркеса. Теперь два спортсмена планируют погоняться на мотоциклах.
Перед гонкой MotoGP в Сильверстоуне в 2018 году Маркес сел за руль болида «Торо Россо». И тогда Маркес сообщил, что ему было бы интересно попробовать что-то вместе с Хэмилтоном. Маркес подчеркнул, что хотел бы пилотировать болид Формулы-1 с Хэмилтоном, а затем поездить на мотоцикле, которыми увлекается британец.
Хэмилтон в «инстаграме» опубликовал скриншот соответствующей новости и написал, что готов попробовать.
«Марк Маркес, давай, братан! Не могу дождаться, когда мы встретимся и вместе поездим на мотоциклах», — написал Хэмилтон.
В Формуле-1 завершается летний перерыв. Уже в грядущие выходные состоится Гран-при Бельгии.
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