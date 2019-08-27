Хэмилтон принял вызов звезды MotoGP Маркеса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принял вызов звезды MotoGP Марка Маркеса. Теперь два спортсмена планируют погоняться на мотоциклах.

Перед гонкой MotoGP в Сильверстоуне в 2018 году Маркес сел за руль болида «Торо Россо». И тогда Маркес сообщил, что ему было бы интересно попробовать что-то вместе с Хэмилтоном. Маркес подчеркнул, что хотел бы пилотировать болид Формулы-1 с Хэмилтоном, а затем поездить на мотоцикле, которыми увлекается британец.

Хэмилтон в «инстаграме» опубликовал скриншот соответствующей новости и написал, что готов попробовать.

«Марк Маркес, давай, братан! Не могу дождаться, когда мы встретимся и вместе поездим на мотоциклах», — написал Хэмилтон.

В Формуле-1 завершается летний перерыв. Уже в грядущие выходные состоится Гран-при Бельгии.