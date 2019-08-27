«Макларен» и «Рено» поздравили Сироткина с днём рождения

Команды Формулы-1 «Макларен» и «Рено» поздравили своего резервного пилота Сергея Сироткина с днём рождения. Соответствующие посты были опубликованы в «твиттерах» команд.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте команды «Макларен».
Помимо «Макларена», с днём рождения Сергея поздравила и вторая команда, реервным пилотом которой он является — «Рено».
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте команды «Рено».
Напомним, Сергей Сироткин покинул место боевого пилота команды «Уильямс» в конце прошлого сезона. В нынешнем сезоне он совмешает должность резервного и тест-пилота в двух командах.
Ранее в прессе появилась информация о том. что Ландо Норрис повредил ногу во время каникул, что давало шанс Сироткину выступить на Гран-при Бельгии, однако сам Норрис заявил, что его травма не является серьёзной.
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