Источник: Хюлькенберг перейдёт в «Хаас», о контракте объявят на Гран-при Италии

Команда Формулы-1 «Хаас» объявит о подписании контракта с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом в дни проведения Гран-при Италии, сообщает Formula F1 в «твиттере». По информации источника, «Рено» объявит о контракте с Эстебаном Оконом на следующий сезон уже в эти выходные.

Судя по всему, Нико Хюлькенберг займёт в «Хаасе» место Ромена Грожана и будет выступать в команде вместе с Кевином Магнуссеном, а Эстебан Окон станет напарником Даниэля Риккардо.



Ранее сообщалось, что Эстебан Окон уже поставил подпись под двухлетним контрактом с «Рено». В случае перехода Окона в «Рено», с большой долей вероятности, Валттери Боттас сохранит место в «Мерседесе» — главным претендентом на контракт с немецкой командой был именно Окон.