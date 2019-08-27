Источник: Хюлькенберг перейдёт в «Хаас», о контракте объявят на Гран-при Италии
Команда Формулы-1 «Хаас» объявит о подписании контракта с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом в дни проведения Гран-при Италии, сообщает Formula F1 в «твиттере». По информации источника, «Рено» объявит о контракте с Эстебаном Оконом на следующий сезон уже в эти выходные.
Судя по всему, Нико Хюлькенберг займёт в «Хаасе» место Ромена Грожана и будет выступать в команде вместе с Кевином Магнуссеном, а Эстебан Окон станет напарником Даниэля Риккардо.
Ранее сообщалось, что Эстебан Окон уже поставил подпись под двухлетним контрактом с «Рено». В случае перехода Окона в «Рено», с большой долей вероятности, Валттери Боттас сохранит место в «Мерседесе» — главным претендентом на контракт с немецкой командой был именно Окон.
- 27 августа 2019
-
19:57
-
18:20
-
17:52
-
16:49
-
15:24
-
14:31
-
13:50
-
12:28
-
11:33
-
10:41
-
09:35
-
00:05
- 26 августа 2019
-
22:57
-
22:06
-
20:39
-
19:40
-
18:53
-
17:31
-
16:55
-
16:22
-
15:31
-
15:22
-
14:19
-
13:20
-
12:16
-
11:30
-
10:25
-
09:12
-
00:36
- 25 августа 2019
-
23:42
-
22:56
-
21:59
-
20:51
-
19:38
-
18:58
Партнерский контент