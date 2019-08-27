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Албон: в «Ред Булл» поступили правильно, уволив меня. Я пилотировал плохо

Албон: в «Ред Булл» поступили правильно, уволив меня. Я пилотировал плохо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон, который был переведён в команду из «Торо Россо», считает, что в 2012 году в «Ред Булл» поступили правильно, уволив его из молодёжной программы.

«Стоит признать, что в 2012 году я пилотировал не особо хорошо, у «Ред Булл» не было ни одной веской причины сохранить меня в программе. Я не обижен на них за это», — приводит слова Александера Албона официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Албон в «Ред Булл» заменит Пьера Гасли, француз продолжит карьеру в «Торо Россо».

После первых 12 Гран-при сезона-2019 на счету Албона 16 очков против 27 у его бывшего напарника — Даниила Квята. Гасли набрал 63 очка против 181 у Ферстаппена. Сезон-2019 стал для Албона дебютным в Формуле-1.

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