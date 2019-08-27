Латифи выступит в первой тренировке Гран-при Бельгии в составе «Уильямса»
Резервный пилот «Уильямса» Николас Латифи выступит в первой тренировке Гран-при Бельгии.
«С нетерпением жду возможности провести первую сессию свободных заездов в Бельгии. После долгого перерыва мне ещё больше хочется вернуться на трассу, эта пауза была слишком долгой. Пилотировать современный болид Формулы-1 — уникальный шанс, тем более я не садился за руль «Уильямса» с этапа во Франции, а с тех пор машина изменилась.
Это будет отличная проверка для меня и команды, которая поможет узнать, в верном ли направлении идёт развитие болида. Задача прежняя — мне нужно проехать как можно большую дистанцию и дать команде обратную связь перед второй тренировкой», — приводит слова Николаса Латифи пресс-служба команды.
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