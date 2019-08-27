Вольф: мы лидируем в обоих зачётах, но пока мы не выиграли чемпионат

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что команде пока рано расслабляться, несмотря на лидерство в обоих зачётах.



«Мы лидируем в обоих зачётах, но пока мы не выиграли чемпионат. В прошлых сезонах мы видели, как здорово могут прибавить соперники за летний перерыв. Поэтому наша задача — атаковать изо всех сил. Вторая часть чемпионата похожа на начало сезона — важно избегать ошибок и постоянно поднимать уровень выступлений.



С нетерпением ждём исторические этапы в Италии и Бельгии, этап в Сингапуре и другие фантастические Гран-при. Следующий этап пройдёт на культовой трассе в Спа. Здесь сложно искать настройки, а непредсказуемая погода может стать важным фактором. Впереди нас ждёт интересный этап, и мы ждём продолжения борьбы с соперниками», — приводи слова Тото Вольфа пресс-служба команды.