Вольф: мы лидируем в обоих зачётах, но пока мы не выиграли чемпионат

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что команде пока рано расслабляться, несмотря на лидерство в обоих зачётах.
«Мы лидируем в обоих зачётах, но пока мы не выиграли чемпионат. В прошлых сезонах мы видели, как здорово могут прибавить соперники за летний перерыв. Поэтому наша задача — атаковать изо всех сил. Вторая часть чемпионата похожа на начало сезона — важно избегать ошибок и постоянно поднимать уровень выступлений.
С нетерпением ждём исторические этапы в Италии и Бельгии, этап в Сингапуре и другие фантастические Гран-при. Следующий этап пройдёт на культовой трассе в Спа. Здесь сложно искать настройки, а непредсказуемая погода может стать важным фактором. Впереди нас ждёт интересный этап, и мы ждём продолжения борьбы с соперниками», — приводи слова Тото Вольфа пресс-служба команды.
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