Тост: Квят точно знает, когда нужно атаковать, а когда поберечь шины

Глава «Торо Россо» Франц Тост высоко оценил работу российского пилота Даниила Квята в первой половине сезона.
«Сейчас Квят совершенно другой гонщик, он гораздо больше сконцентрирован, чем был два года назад. Это приходит с опытом. Он провёл хорошие гонки, особенно относительно работы с резиной. Он точно знает, когда нужно атаковать, а когда поберечь шины. Я уважаю его подход к последним гонкам, не только в Германии, но и до этого.
Надеюсь, что во второй половине сезона мы сможем выступить хорошо. Что касается сезона 2020 года, то всё будет зависеть от состава пилотов, а это находится в руках «Ред Булл», — приводит слова Тоста Autosport.
Напомним, во второй половине сезона в составе команды в качестве напарника Даниила Квята будет выступать Пьер Гасли.
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