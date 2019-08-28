Абитебуль считает, что раньше в «Рено» не думали о будущем
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что французская команда допустила ошибки в начале наступившей эры силовых установок. В 2014 году началась эра турбо V6 двигателей. «Рено» тогда только поставлял двигатели.
«В начале 2014 года одна ошибка следовала за другой. Я сам был клиентом «Рено». И я могу сказать вам, что компания находилась позади в плане понимания концепции и развития двигателя.
Мы не вкладывали достаточно средств, не нанимали нужных людей. Мы были слишком сосредоточены на двигателе V8 и совершенно забыли о будущем. Это было большой ошибкой», — GrandPX.News.
В текущем сезоне «Рено» к летнему перерыву занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 39 очков.
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