Албон: ко мне будет приковано больше внимания, но я не витаю в облаках

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии. Албону предстоит дебютировать в австрийской команде «Ред Булл», где он заменил Пьера Гасли, который в свою очередь продолжит карьеру в «Торо Россо».

«Не многим пилотам выпадает шанс сесть за руль болида, способного побеждать, уже на начальных этапах карьеры в Формуле-1. Мне представилась великолепная возможность выступать за «Ред Булл». Это большой, большой шаг вперёд. К тому же наша фабрика находится намного ближе к моему дому, это удобно!

Мы прекрасно знаем, на что способен болид. И мы уже видели в нынешнем сезоне, чего добился Макс Ферстаппен. Хочу попробовать и сравнить с болидом, к которому я привык.

В грядущий уик-энд я впервые сяду за руль этого болида. Я продолжаю учиться и прогрессировать как пилот. Понимаю, что теперь ко мне будет приковано больше внимания, но я не витаю в облаках. Сосредоточен на выполнении работы в Спа.

Там отличная трасса, которая всем нравится. Она подходит пилотам, быстрая трасса со многими участками для езды на высокой скорости. Трасса очень быстрая, олдскульная, если допустишь ошибку, влетишь в стену», — цитирует Албона пресс-служба «Ред Булл».