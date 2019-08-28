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Источник: «Феррари» увеличит инвестиции в команду Формулы-1

Источник: «Феррари» увеличит инвестиции в команду Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери увеличивает инвестиции в команду Формулы-1, утверждает издание Corriere della Sera.

«Среди приоритетных направлений — обновление симулятора. В настоящее время используется симулятор, которому уже 10 лет.

В команду придут инженеры, специализирующиеся на динамике и работе с шинами. Некоторые специалисты уже пришли в команду», — сообщается в статье.

Также издание информирует, что главный дизайнер Симоне Реста вернётся в «Феррари» в ноябре 2019 года после краткосрочной работы в «Альфа Ромео». Именно Реста должен будет подготовить «Феррари» к переходу на новый регламент 2021 года.

В текущем сезоне «Феррари» ещё не удалось выиграть ни одного этапа Формулы-1.

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