Ферстаппен: Спа — моя любимая трасса в календаре

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии.

«Бельгия — ещё один домашний этап для меня, всегда здорово видеть столько фанатов, которые нас поддерживают. Перерыв пришёлся вовремя, было приятно провести время с семьёй и друзьями перед очередным напряжённым периодом. Я отдохнул и освежился, теперь смотрю вперёд, особенно после того, как мы добились отличных результатов перед перерывом.

Спа — моя любимая трасса в календаре. Там много длинных прямых и поворотов. Там не так важна прижимная сила, но быстрые повороты впечатляют, ездить на такой трассе здорово.

Мне также нравится, что там немного медленных поворотов. Можно гоняться всё время. Я готов вновь сесть за руль болида. Посмотрим, насколько конкурентоспособными мы будем во второй части сезона», — цитирует Ферстаппена пресс-служба команды.