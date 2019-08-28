Коронель: у Албона нет задачи соперничать с Ферстаппеном

Гонщик туринга и эксперт Формулы-1 Том Коронель считает, что руководство «Ред Булл» ставит приземлённые задачи новичку команды Александеру Албону. Британец тайского происхождения перешёл в «Ред Булл» из «Торо Россо», заменив Пьера Гасли. В Бельгии Албон будет дебютировать за новую команду.
«В «Ред Булл» не ждут, что в воскресенье в Спа Албон обгонит Ферстаппена. Это просто невозможно!
Ферстаппен и Албон — пилоты разного уровня. У Алекса сейчас нет задачи соперничать с напарником. Его цель — бороться с конкурентами Red Bull и приносить очки. Если он справится с задачей, то всё будет в порядке.
Не думаю, что Албон будет выступать хуже, чем Гасли. Но если он будет проигрывать Ферстаппену столько же, сколько и Пьер, то значит, это — максимум для пилотов «Ред Булл». Лучше гонщиков у них просто нет», — цитирует Коронеля Racing365.
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