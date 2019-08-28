Хюлькенберг считает, что этапы в Бельгии и Италии — решающие для сезона «Рено»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от возобновления чемпионата после летней паузы.

«Перерыв пришёлся в нужное время после расстраивающего июля. Мы понимаем, что результаты в нынешнем сезоне не соответствуют ожиданиям. И наша цель — восстановиться и исправить ситуацию в конце сезона. Я немного отдохнул, реклаксировал, перезарядил батарейки. Плавал на яхте в Хорватии.

Но теперь настало время браться за дело, я готов. Следующие две гонки во многом определят результат сезона. Мы должны показать себя. Погода в Спа может быть сложной. Часть трассы будет сухой, а другая — влажной. Там возможно всё», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

В текущем сезоне «Рено» к летнему перерыву занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 39 очков.