Хюлькенберг считает, что этапы в Бельгии и Италии — решающие для сезона «Рено»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от возобновления чемпионата после летней паузы.
«Перерыв пришёлся в нужное время после расстраивающего июля. Мы понимаем, что результаты в нынешнем сезоне не соответствуют ожиданиям. И наша цель — восстановиться и исправить ситуацию в конце сезона. Я немного отдохнул, реклаксировал, перезарядил батарейки. Плавал на яхте в Хорватии.
Но теперь настало время браться за дело, я готов. Следующие две гонки во многом определят результат сезона. Мы должны показать себя. Погода в Спа может быть сложной. Часть трассы будет сухой, а другая — влажной. Там возможно всё», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
В текущем сезоне «Рено» к летнему перерыву занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 39 очков.
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