Гасли: рад, что снова буду работать с «Торо Россо»

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал возвращение в итальянскую команду и поделился ожиданиями от второй половины сезона-2019 Формулы-1.



«Летняя пауза позади, и я вернулся обратно в свою итальянскую семью на оставшуюся часть сезона. И я рад, что снова буду работать с „Торо Россо“. У меня была пара недель на отдых и тренировки для подготовки к девяти предстоящим гонкам, чтобы я смог отработать по максимуму. Хорошо, что было время поразмышлять над первой половиной сезона, но теперь я полностью сконцентрирован на оставшейся частью чемпионата и готов двигаться дальше.



На этой неделе мы напряжённо готовились. Я съездил на базу для встречи со своими инженерами и подготовке сиденья, чтобы постараться быть максимально готовым к уик-энду. Теперь я концентрируюсь на том, чтобы извлечь максимум из машины до конца сезона с „Торо Россо“. Я сделаю всё, чтобы набрать как можно больше очков для команды и помочь её защитить свою позицию в Кубке конструкторов», — приводит слов Гасли пресс-служба «Торо Россо».