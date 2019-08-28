Квят: было здорово получить столь тёплый приём от родных болельщиков

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о летней паузе в Формуле-1 и предстоящем Гран-при Бельгии.



«Летняя пауза пришла в нужный момент — как раз после появления нашей маленькой девочки Пенелопы за день до Гран-при Германии. Так что во время каникул я проводил как можно больше времени дома, но в то же время поддерживал форму. У меня была короткая поездка в Санкт-Петербург прямо перед тем, как отправиться в Спа. Это было приятное путешествие, организованное нашими друзьями из Red Bull Russia. Я встретился с болельщиками из родной страны, которую, к сожалению, не могу посещать так часто, как хотелось бы. Было здорово получить столь тёплый приём от такого большого количества людей. Надеюсь скоро вернуться.



В остальном я оставался дома в Монако. Должен сказать, что это было интересное время, ведь такая жизнь с ребёнком для меня в новинку. Так что я наслаждался, проводя время со своей семьёй.



Что касается Спа, то это просто захватывающее место. Здесь длинный круг, но это не влияет на мой подход: ты просто пилотируешь так быстро, как можешь. Надеюсь, мы получим удовольствие от этого уик-энда. Пара недель отдыха — это приятно, но теперь я с нетерпением жду возвращения к гонкам», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

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