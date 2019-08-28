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Албон и Боттас — среди участников пресс-конференции ФИА на Гран-при Бельгии

Албон и Боттас — среди участников пресс-конференции ФИА на Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба ФИА обнародовала список участников и время пресс-конференций. В четверг, 29 августа, в 15:00 по местному времени в пресс-конференции примут участие Валттери Боттас («Мерседес»), Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»), Александр Албон и Макс Ферстаппен (оба — «Ред Булл») и Джордж Расселл («Уильямс»).

В пятницу участвовать в пресс-конференции будут руководители команд и глава автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе. В пресс-зале также ждут Гюнтера Штайнера («Хаас»), Отмара Зафнауэра («Рейсинг Пойнт»), Сириля Абитебуля («Рено») и Франца Тоста («Торо Россо»).

Гран-при Бельгии — первый этап Формулы-1 после летнего перерыва.

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