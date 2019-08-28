НИИ «Росатома» создал обвес для мотоцикла одной из ведущих мотогоночных серий

Инновационный аэродинамический обтекатель мотоцикла, изготовленный из российского углеродного волокна в Научно-исследовательском центре UMATEX Госкорпорации «Росатом», испытали на тестах серии WorldSBK в Португалии, сообщает пресс-служба UMATEX. В ходе тестовых заездов гонщик команды Puccetti Racing Топрак Разгатлиоглу на мотоцикле с углепластиковым обвесом российских атомщиков показал лучшее время в первый день испытаний, опередив Джонатана Реа и Альваро Баутисту.
Во второй день тестов турецкий мотогонщик почувствовал недомогание и закончил сессию досрочно, оставшись на третьей строчке в итоговом протоколе. Гонщик остался доволен новинкой, отметив, что она дала ощутимую прибавку в скорости на прямых.
«Используя обвес от UMATEX я смог разогнаться до большей скорости на прямых участках трассы», — подчеркнул Разгатлиоглу.
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