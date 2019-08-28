В «Рено» отложили планы борьбы за титул на один год

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль объяснил, почему команда отошла от плана бороться за чемпионский титул в 2020 году.
«Мы говорили о борьбе за титул через пять лет, начиная с 2015 года. Это может звучать как оправдание, но мы не думали, что решение о контроле над командой будет принято в декабре 2015 года. Летом 2015-го мы могли бы построить машину на сезон-2016, однако этого не произошло и нам пришлось использовать старый болид.
Для «Рено» это означало потерянный сезон, и поэтому пятилетний план растянулся на шесть лет. Мы планировали тратить на 15 процентов меньше, чем «Мерседес», но речь о 2015-м. Сейчас же эта цифра уже достигает 30-40 процентов. Мы недооценили этот момент, так что мы в ожидании 2021 года и введения ограничения бюджетов», — приводит слова Сириля Абитебуля Motorsport-Total.
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