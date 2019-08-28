Албон: переход в «Ред Булл» стал полной неожиданностью

Пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал об эмоциях, когда узнал о переводе в состав старшей команды австрийского концерна из «Торо Россо».



«Очевидно, что есть волнение, но я бы соврал, что не было никаких нервов, когда узнал, что перехожу в другую команду. Меня вызвали в офис Хельмута Марко в Австрии. Думал, мы будем говорить о планах на следующий год, но через полчаса он рассказал мне о своём плане, и я бы соврал, если бы сказал, что это не шокировало меня.



Это шанс проявить себя и стать частью этой команды. Довольно смешно думать об этом. Год назад я боролся за место в Формуле-1, в декабре меня пригласили в «Торо Россо», а теперь я в «Ред Булл» — это круто! Мой подход не меняется, мне нужно выяснить детали о болиде, как работает команда, всё изучить», — приводит слова Албона пресс-служба команды.