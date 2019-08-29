Опубликован предварительный календарь MotoGP на сезон-2020

Организаторы MotoGP опубликовали предварительную версию календаря MotoGP на 2020 год, сообщает пресс-служба серии. В новом сезоне впервые в истории ожидается 20 этапов, включая гонку в Финляндии, которая возвращается в календарь впервые с 1982 года.



Предварительный календарь MotoGP на сезон-2020:



8 марта — Гран-при Катара

22 марта — Гран-при Таиланда

5 апреля — Гран-при США

19 апреля — Гран-при Аргентины

3 мая — Гран-при Испании

17 мая — Гран-при Франции

31 мая — Гран-при Италии

7 июня — Гран-при Каталонии

21 июня — Гран-при Германии

28 июня — Гран-при Нидерландов

12 июля — Гран-при Финляндии

9 августа — Гран-при Чехии

16 августа — Гран-при Австрии

30 августа — Гран-при Великобритании

13 сентября — Гран-при Сан-Марино

04 октября — Гран-при Арагона

18 октября — Гран-при Японии

25 октября — Гран-при Австралии

1 ноября — Гран-при Малайзии

15 ноября — Валенсия (Рикардо Тормо)