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Опубликован предварительный календарь MotoGP на сезон-2020

Опубликован предварительный календарь MotoGP на сезон-2020
Авто / Мотогонки 0

Организаторы MotoGP опубликовали предварительную версию календаря MotoGP на 2020 год, сообщает пресс-служба серии. В новом сезоне впервые в истории ожидается 20 этапов, включая гонку в Финляндии, которая возвращается в календарь впервые с 1982 года.

Предварительный календарь MotoGP на сезон-2020:

8 марта — Гран-при Катара
22 марта — Гран-при Таиланда
5 апреля — Гран-при США
19 апреля — Гран-при Аргентины
3 мая — Гран-при Испании
17 мая — Гран-при Франции
31 мая — Гран-при Италии
7 июня — Гран-при Каталонии
21 июня — Гран-при Германии
28 июня — Гран-при Нидерландов
12 июля — Гран-при Финляндии
9 августа — Гран-при Чехии
16 августа — Гран-при Австрии
30 августа — Гран-при Великобритании
13 сентября — Гран-при Сан-Марино
04 октября — Гран-при Арагона
18 октября — Гран-при Японии
25 октября — Гран-при Австралии
1 ноября — Гран-при Малайзии
15 ноября — Валенсия (Рикардо Тормо)

Источник: MotoGP

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