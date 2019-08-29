Зайдль: борьба в середине таблицы будет плотной до самого конца

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился ожиданиями от возобновления чемпионата Формулы-1. В грядущий уик-энд состоится Гран-при Бельгии.

«Летний перерыв был хорошей возможностью отдохнуть и провести немного времени с друзьями и членами семей. Но теперь мы полностью сосредоточены на гонках и готовы вновь соревноваться.

Хотим продолжить успешное выступление во второй части сезона. Необходимо сделать так, чтобы подготовка прошла максимально успешно, нужно выработать стратегию, определиться с количеством пит-стопов, решить вопросы надёжности.

Борьба в середине таблицы будет плотной до самого конца. Поэтому очень важно предоставить нашим пилотам максимальные шансы набирать очки каждый уик-энд», — цитирует Зайдля пресс-служба «Макларена».